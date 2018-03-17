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Kaymakamlık binasında intihar girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 19:17 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde Kaymakamlık binasının çatısına çıkan İ.A.

Kaymakamlık binasında intihar girişimi

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde Kaymakamlık binasının çatısına çıkan İ.A. (26), intihar girişiminde bulundu. İ.A., polisin çabalarıyla ikna edilerek çatıdan indirildi.
Bornova'da alkollü olduğu öne sürülen İ.A., dört katlı Kaymakamlık binasının çatısına çıktı. İ.A., şeker hastası olduğunu ve ilaç alacak parasının bulunmadığını söyledi. Vatandaşların bilgi vermesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri, Kaymakamlık binasına geldi. Polis bir yandan intihar girişiminde bulunan İ.A.'yı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de olası intihar girişimine karşı önlem aldı. Polisin çabalarıyla ikna edilen İ.A., çatıdan indirildi.

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Kaymakamlık binasında intihar girişimiKaymakamlık binasında intihar girişimiKaymakamlık binasında intihar girişimi

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