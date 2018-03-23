Kaynak makinasından çıkan kıvılcım samanlığı yaktı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde kaynak makinasıyla yapılan çalışması esnasında kıvılcımların sıçraması üzerine çıkan yangında 150 balya saman ve 600 kilo buğday zarar gördü.

Yangın Karacasu’ya bağlı Geyre Mahallesi Dörtyol Mevki 13. Sokak 8 numarada meydana geldi. Bir şahsa ait evde çıkan yangın küçükbaş ve büyükbaş hayvanların bulunduğu tentenin altındaki samanlıkta yangın çıktı. Yangında 150 balya saman, 10 çuvaldan oluşan 600 kilo buğday ve iki çuval arpa zarar gördü. Yangının büyük ve küçükbaş hayvanlar için demirden çit yaparken kaynak makinesinden çıkan kıvılcım sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Hayvanlar kurtarıldı

Yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi Karacasu ekipleri tarafından söndürülürken samanlar içten içe yanmaya uzun süre devam etti. Bahçenin bitişindeki evde ve samanların konulduğu tentenin altında bulunan hayvanların zarar görmeden kurtarılması ise daha büyük zararı önledi.