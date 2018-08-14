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Kaynak yaparken elektrik akımına kapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 00:15 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Didim ilçesinde, evinin çatı katında kaynak yaparken elektrik akımına kapılan 72 yaşındaki Nazmi Çetin hayatını kaybetti.

Kaynak yaparken elektrik akımına kapıldı

Bahattin ALBAYRAK / DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, evinin çatı katında kaynak yaparken elektrik akımına kapılan 72 yaşındaki Nazmi Çetin hayatını kaybetti.
Olay, bugün gündüz saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 1077 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Güneş enerjisi sisteminin borularını tamir etmek için evinin çatı katına çıkan Nazmi Çetin, kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Çetin'den bir süre haber alamayan yakınları yukarıya çıktığında yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını görerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yapptığı kontrolde Nazmi Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi savcının ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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