Kaynak yapılan otomobil cayır cayır yandı

Giresun’un Espiye ilçesinde sanayi sitesinde tamir edilen bir otomobil kaynak yapıldığı sırada alev alarak cayır cayır yandı.
Olay, Espiye ilçesi Gelevera Deresi mevkiinde bulunan küçük sanayi sitesinde meydana geldi. Hüseyin Çelik’e ait tamirhanede meydana oto yangınında aracın tamiri için kaynak yapıldığı sırada yangın çıktığı öğrenildi. 28 YE 661 plakalı araç kısa sürede alev alarak cayır cayır yandı. Ön kısımda başlayan yangın tamirhanede korku ve paniğe neden olurken, tamirhanede çalışanlar su ve yangın tüpleriyle yangına müdahale etti. Kullanılamaz hale gelen aracın LPG’li olmaması büyük bir faciayı önledi.
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