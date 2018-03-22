HABER

Kaynak yapılan otomobil cayır cayır yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 15:12 | Son Güncelleme

Giresun’un Espiye ilçesinde sanayi sitesinde tamir edilen bir otomobil kaynak yapıldığı sırada alev alarak cayır cayır yandı.Olay, Espiye ilçesi Gelevera Deresi mevkiinde bulunan küçük sanayi sitesinde meydana geldi.

Kaynak yapılan otomobil cayır cayır yandı

Giresun’un Espiye ilçesinde sanayi sitesinde tamir edilen bir otomobil kaynak yapıldığı sırada alev alarak cayır cayır yandı.
Olay, Espiye ilçesi Gelevera Deresi mevkiinde bulunan küçük sanayi sitesinde meydana geldi. Hüseyin Çelik’e ait tamirhanede meydana oto yangınında aracın tamiri için kaynak yapıldığı sırada yangın çıktığı öğrenildi. 28 YE 661 plakalı araç kısa sürede alev alarak cayır cayır yandı. Ön kısımda başlayan yangın tamirhanede korku ve paniğe neden olurken, tamirhanede çalışanlar su ve yangın tüpleriyle yangına müdahale etti. Kullanılamaz hale gelen aracın LPG’li olmaması büyük bir faciayı önledi.

Kaynak yapılan otomobil cayır cayır yandı

Kaynak yapılan otomobil cayır cayır yandı

Kaynak yapılan otomobil cayır cayır yandı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kandil simidi tarifi: Regaip kandiliniz mutlu olsun!

Kandil simidi tarifi: Regaip kandiliniz mutlu olsun!

Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!

Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.