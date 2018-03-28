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Kaynana-damat ilişkisinin neden olduğu cinayet sonrası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 18:22 | Son Güncelleme

ANKARA'da, kayınvalidesi Yeter B.

Kaynana-damat ilişkisinin neden olduğu cinayet sonrası kamerada

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, kayınvalidesi Yeter B. (41) ile ilişkisi ortaya çıkan Serdar İ.'nin (27), çıkan kavga sonrası eşinin dayısı Yusuf Tercanlıoğlu'nu öldürmesinin ardından yaşananlarla ilgili görüntüler ortaya çıktı.
Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan dava dosyasına göre, Serdar İ., bir süre önce eşini kaybeden kayınvalidesi Yeter B. ile ilişki yaşamaya başladı. Yeter B.'nin oğlu Serdar B.'nin annesinin sosyal medya hesabındaki yazışmalarını görmesi sonrası yasak ilişki ortaya çıktı. Bunun üzerine Serdar B. ve dayısı Yusuf Tercanlıoğlu; Yeter B. ve Serdar İ.’yi öldürmekle tehdit ettiler. Bir süre evden ayrılan Serdar İ.'nin, 21 Mart 2017'de eve döndüğünü öğrenen Serdar B., dayısı Yusuf Tercanlıoğlu ile eniştesinin evinin önüne gitti. Dayı ve yeğen, burada eniştesi Serdar İ. ve onun babası Kasım İ.'yi araba yıkarken görünce üzerlerine saldırdı. Çıkan kavga sonrası Serdar İ., üzerindeki tabancayla eşinin dayısı Yusuf Tercanlıoğlu'nu vurarak öldürdü. Kayınbiraderini de döven Serdar İ. ve babası Kasım İ. daha sonra eve girdi.
OLAY SONRASI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Çevredeki bir kişi, olay sonrası yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde Yusuf Tercanlıoğlu ve Serdar B., yerde yatarken görülüyor. Çevreden çığlık sesleri gelirken Serdar İ. ve babası Kasım İ., evlerine giriyor.
Olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Serdar İ. hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan, babası Kasım İ. hakkında ise 'yaralama' suçundan dava açıldı. Serdar İ.'nin yargılanmasına Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

FOTOĞRAFLI

Kaynana-damat ilişkisinin neden olduğu cinayet sonrası kameradaKaynana-damat ilişkisinin neden olduğu cinayet sonrası kamerada

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