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Kaynana-damat ilişkisinin neden olduğu cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 18:02 | Son Güncelleme

ANKARA'da, kayınvalidesi Yeter B.

ANKARA'da, kayınvalidesi Yeter B. (41) ile ilişkisi ortaya çıkan Serdar İ.’nin (27), çıkan kavga sonrası eşinin dayısı Yusuf Tercanlıoğlu’nu öldürmesi olayının ardından yaşananlarla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan dava dosyasına göre, Serdar İ., bir süre önce eşini kaybeden kayınvalidesi Yeter B. ile ilişki yaşamaya başladı. Yeter B.'nin oğlu Serdar B.'nin annesinin sosyal medya hesabındaki yazışmalarını görmesi sonrası yasak ilişki ortaya çıktı. Bunun üzerine Serdar B. ve dayısı Yusuf Tercanlıoğlu Yeter B. ve eniştesi Serdar İ.’yi öldürmekle tehdit ettiler. Bir süre evden giden damat Serdar İ.'nin, 21 Mart 2017'de eve döndüğünü öğrenen Serdar B., dayısı Yusuf Tercanlıoğlu ile eniştesinin evinin önüne gitti. Burada eniştesi Serdar İ. ve eniştesinin babası Kasım İ.'yi araba yıkarken görünce üzerlerine saldırdı. Çıkan kavga sonrası Serdar İ., üzerindeki tabancayla eşinin dayısı Yusuf Tercanlıoğlu'nu vurarak öldürdü. Kayınbiraderini de darp eden Serdar İ. ve babası Kasım İ. daha sonra eve girdi. BİR KİŞİ OLANLARI CEP TELEFONUYLA ÇEKTİ Olaya tanıklık eden bir kişi olay sonrası yaşananları cep telefonuyla çekti. Görüntülerde Yusuf Tercanlıoğlu ve Serdar B., yerde yatarken görülüyor. Çevreden çığlık sesleri gelirken Serdar İ. ve babası Kasım İ., evlerine giriyor. Olaya sonrası yakalanan Serdar İ. hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan, babası Kasım İ. hakkında ise yaralama suçundan dava açıldı. Serdar İ.'nin yargılanmasına Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

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