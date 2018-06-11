HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kaynana geline HIV davası açtı! Nikahsız eş cinayetle yargılandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 04:13 | Son Güncelleme

İmam nikâhıyla birlikte olduğu adamdan bir kız çocuğu dünyaya getiren kadın, yıllar sonra ölen eşine HIV virüsü bulaştırdığı gerekçesiyle yargılandı. Savcılık “Cinayet” dedi, mahkeme ise “İlliyet bağı yok” diyerek beraat kararı verdi

Kaynana geline HIV davası açtı! Nikahsız eş cinayetle yargılandı

İstanbul’da yaşayan Öztürk Ç., HIV nedeniyle 10 yıl gördüğü tedavinin ardından 35 yaşında hayatını kaybetti. Öztürk Ç.’nin annesi, savcılığa başvurup “Hastalığı oğluma resmi nikâh yapmadan birlikte olduğu ve torunumun annesi olan kadının bulaştırdığını tahmin ediyoruz” diyerek şikâyetçi oldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 30 yaşındaki Ayşe K.’nın ifadesi alındı. Genç kadın, 2003 yılında resmi evlilik yapmaksızın birlikte yaşadıklarını ve 2 yıl süren bu evlilikten bir kız çocukları olduğunu söyledi. Öztürk Ç.’nin HIV taşıdığını çok sonra öğrendiğini belirten Ayşe K., “Onun HIV’li olduğunu öğrenince ben de hastaneye başvurdum. HIV taşıdığımı almış olduğum tahlil sonucundan öğrendim. Şu an birlikte olduğum erkek arkadaşıma da HIV testi yaptırdık. Ancak onda virüs tespit edilmedi” dedi.

Şu anki erkek arkadaşından önce de 6 yıl birliktelik yaşadığı bir erkek arkadaşının olduğunu ve onda da HIV çıkmadığını ifade eden Ayşe K., “Öyle bir şey olsaydı kızımda da olması gerekirdi. Onda da HIV olmadığına dair rapor aldık” diye konuştu.

"GİZLEYEREK SUÇ İŞLEDİ"

Savcılığın görüşünü sorduğu Adli Tıp Kurumu, raporunda HIV’in ilk kez Öztürk Ç.’de 2006’da tespit edildiğini, virüsün Ayşe K.’dan bulaştığının kabulü halinde ölüm olayında illiyet bağı (nedensellik bağı) bulunacağını ancak HIV’in cinsel yolla, kan nakliyle, enjektör gibi cisimlerin batması gibi yollarla bulaşabileceğini belirtti. Ayşe K.’nın kendisinde bulunan HIV’i Öztürk Ç.’den gizleyip cinsel ilişkiye girdiğini vurgulayan savcılık, bu şekilde kadının suç işlediğini kaydetti. Ayşe K. hakkında, “ihmali davranışla kasten öldürme” suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da müşteki olduğu davanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuksuz sanık Ayşe K., 15 yaşında Öztürk Ç. ile evlendiğini, aldatıldığı için 2 yıl süren birlikteliklerini noktaladığını söyledi. Kendisinde virüs olduğunu eşiyle ayrıldıktan sonra öğrendiğini dile getiren Ayşe K., “Ben kendisine virüs bulaştırmadım. Suçsuzum” ifadesini kullandı.

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre mahkeme heyeti, Öztürk Ç.’ye HIV’in sanıktan bulaşmış olabileceği nedeniyle savcılığın dava açtığını ancak Adli Tıp Kurumu raporunu da dikkate alıp HIV’in maktule nerede ve hangi yolla bulaştığının tespit edilemediğini bildirdi. Sanığın HIV taşıması ile maktulün ölümü arasında illiyet bağı olup olmadığı konusunda kesin bir değerlendirme yapılamayacağını vurgulayan mahkeme, mahkûmiyete yeterli kesin ve inandırıcı delil olmadığını ifade ederek beraat kararı verdi.

PARTNERToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyorToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyor
Arızalanan yolcu otobüsüne TIR çarptı: 2 ölü, 10 yaralıArızalanan yolcu otobüsüne TIR çarptı: 2 ölü, 10 yaralı
Arıza nedeniyle emniyet şeridindeki otobüse TIR çarptı: 2 ölü, 10 yaralıArıza nedeniyle emniyet şeridindeki otobüse TIR çarptı: 2 ölü, 10 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HIV virüsü HIV kaynana gelin cinayet davası

En Çok Okunan Haberler

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın uyuşturucu davasında gerekçeli karar

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın uyuşturucu davasında gerekçeli karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli mitinginde böyle seslendi: Mahkemeye Demirtaş çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli mitinginde böyle seslendi: Mahkemeye Demirtaş çağrısı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçimlerine günler kala İYİ Partili vekil adayından olay iddia: AK Parti seçmene para dağıtıyor

24 Haziran seçimlerine günler kala İYİ Partili vekil adayından olay iddia: AK Parti seçmene para dağıtıyor

İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arızalanan yolcu otobüsüne TIR çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Arızalanan yolcu otobüsüne TIR çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Ankara’da apartmanın dördüncü katına yıldırım düştü

Ankara’da apartmanın dördüncü katına yıldırım düştü

Alanya'da korkunç cinayet! Ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke tutuklandı

Alanya'da korkunç cinayet! Ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke tutuklandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tatilin ikinci gününde facia: 11 yaşında iki çocuk boğuldu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tatilin ikinci gününde facia: 11 yaşında iki çocuk boğuldu

Bursa'da eski ortakların kavgası korkunç bitti! GSM şirketindeki silahlı kavga kameralara yansıdı

Bursa'da eski ortakların kavgası korkunç bitti! GSM şirketindeki silahlı kavga kameralara yansıdı

Korkunç olay! 'Büyü yapıyordu, içine şeytan kaçtı'

Korkunç olay! 'Büyü yapıyordu, içine şeytan kaçtı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.