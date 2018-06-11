Kaynana geline HIV davası açtı! Nikahsız eş cinayetle yargılandı

İstanbul’da yaşayan Öztürk Ç., HIV nedeniyle 10 yıl gördüğü tedavinin ardından 35 yaşında hayatını kaybetti. Öztürk Ç.’nin annesi, savcılığa başvurup “Hastalığı oğluma resmi nikâh yapmadan birlikte olduğu ve torunumun annesi olan kadının bulaştırdığını tahmin ediyoruz” diyerek şikâyetçi oldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 30 yaşındaki Ayşe K.’nın ifadesi alındı. Genç kadın, 2003 yılında resmi evlilik yapmaksızın birlikte yaşadıklarını ve 2 yıl süren bu evlilikten bir kız çocukları olduğunu söyledi. Öztürk Ç.’nin HIV taşıdığını çok sonra öğrendiğini belirten Ayşe K., “Onun HIV’li olduğunu öğrenince ben de hastaneye başvurdum. HIV taşıdığımı almış olduğum tahlil sonucundan öğrendim. Şu an birlikte olduğum erkek arkadaşıma da HIV testi yaptırdık. Ancak onda virüs tespit edilmedi” dedi.

Şu anki erkek arkadaşından önce de 6 yıl birliktelik yaşadığı bir erkek arkadaşının olduğunu ve onda da HIV çıkmadığını ifade eden Ayşe K., “Öyle bir şey olsaydı kızımda da olması gerekirdi. Onda da HIV olmadığına dair rapor aldık” diye konuştu.