HABER

'Kaynanalar'ın 'Tijen'i Sevda Aydan hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 12:47 | Son Güncelleme

BİR dönem ilgiyle izlenen 'Kaynanalar' isimli televizyon dizisinde canlandırdığı 'Tijen' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, ressam ve opera sanatçısı Sevda Aydan, demans, anemi ve meme kanseri tedavisi gördüğü İzmir'deki hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

'Kaynanalar'ın 'Tijen'i Sevda Aydan hayatını kaybetti

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- BİR dönem ilgiyle izlenen 'Kaynanalar' isimli televizyon dizisinde canlandırdığı 'Tijen' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, ressam ve opera sanatçısı Sevda Aydan, demans, anemi ve meme kanseri tedavisi gördüğü İzmir'deki hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.
Eski milli basketbolcu Efe Aydan ile tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ege Aydan'ın annesi olan; oyuncu, ressam ve opera sanatçısı Sevda Aydan, geçen 13 Mart'tan bu yana demans, anemi ve meme kanseri tedavisi gördüğü Alsancak Devlet Hastanesi'nde, bu sabah 06.15'te hayatını kaybetti. Bir dönem TRT'de yayınlanan 'Kaynanalar' dizisindeki 'Tijen' karakteriyle tanınan Aydan'ın cenazesinin yarın öğlende Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Alaçatı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.
SEVDA AYDAN KİMDİR?
1930 yılında doğan soprano ve dizi oyuncusu Sevda Aydan, Ankara Devlet Konservatuvarı Şan ve Opera bölümlerini bitirdi. Ankara Devlet Operası'nda Traviata operasıyla sanat hayatına başlayan sanatçı, Manon Lesko, Salome ve Carmen operalarında başrolde oynadı. Davet üzerine 1962'de Erivan, Tiflis ve Bakü operalarında sahneye çıktı, çeşitli ülkelerde konserler verdi. Sonraki dönemde Ankara Devlet Operası'ndan ayrılan Sevda Aydan, hafif batı müziği şarkıları seslendirdi. Televizyon dünyasında TRT'de yayınlanan 'Kaynanalar' isimli dizide canlandırdığı 'Tijen' karakteri ile tanındı.

FOTOĞRAFLI

'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Çok sayıda asker FETÖ'den gözaltında!Çok sayıda asker FETÖ'den gözaltında!
Siyasetin yeni polemiği: Tipitip-GargamelSiyasetin yeni polemiği: Tipitip-Gargamel
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.