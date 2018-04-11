Kayser merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik, 17'si muvazzaf asker, diğerleri ise bu askerlere imamlık yaptığı öne sürülen 28 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün (TEM) yaptığı ortak çalışmanın ardından FETÖ/PDY'nin askeri yapılanması ve bu askerlere sivil imamlık yapan sivillere yönelik operasyon düzenlendi. Kayseri, Batman, İzmir, Yalova ve Elazığ'da, halen görevde olan 17 hava astsubayı ile bu askerlere imamlık yaptığı öne sürülen öğretmen, mühendis, üniversite çalışanı ve bilgi işlemci 11 sivilin yakalanması için 07.00 sıralarında önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, Kayseri'de 19, Yalova ve Elazığ'da 1'er kişi gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanması için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Bu arada Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada kısıtlılık kararı alırken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
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