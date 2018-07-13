Kayseri Baro Başkanı Dursun: İran'da idam vinçlerle yapılıyor ama hiçbir suç bitmiyor

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Baro Başkanı Cavit Dursun, idam tartışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Cezanın miktarını artırmakla suçu azaltamazsınız. Dünyada suçu idamla azaltan ya da ceza ile azaltacak bugüne kadar bir toplum olmamıştır. Mesela İran'da idam vinçlerle yapılıyor ama hiçbir suç bitmiyor" dedi. Af çıkararak da suçların önlenemeyeceğini ifade eden Dursun, "Sık yapılan değişiklikle ve müdahalelerle cezalarımızın caydırıcılığını bırakmadık" diye konuştu.

Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun, son günlerde kamuoyunda tartışılan 'idam cezası' ile ilgili konuştu. Bu konudaki tartışmaları değerlendiren Dursun, "İdam bir cezadır. Siz idamla suçu azaltamazsınız. Cezanın miktarını artırmakla suçu azaltamazsınız" dedi. Dursun, "Dünyada 200 ülkenin 75 kadarında idam var. İdam olan ülkelere baktığımız zaman büyük bir çoğunluğu Orta Doğu ülkeleri, bir kısım Uzak Doğu ülkeleri, Afrika ülkeleri gibi ülkeler. Hemen, idam gündeme geldiğinde, birileri Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kısım eyaletlerini de söylüyor. Dünyada suçu idamla azaltan ya da ceza ile azaltacak bugüne kadar bir toplum olmamıştır. Bu idam olan ülkelerin bir kısmına baktığımız zaman, hatta bu idamlar bir de açık yapılıyor, mesela İran'da vinçlerle yapıyor ama hiçbir suç bitmiyor. Bizim ülkemizde cinsel suçlarda, uyuşturucu suçlarında Türk Ceza Kanunu'nda tüm sistematiği bozacak şekilde ceza artırımları yapıldı. Türkiye'de cezası en ağır olan suç cinsel suçlar ve uyuşturucu suçları. Bu suç cezalarının artması ile suçlar da arttı. O zaman biz yanlış şeyler tartışıyoruz. Biz kolaycılığa kaçıyoruz. Demek ki cezaları artırmakla suçu önleyemiyoruz" diye konuştu.

'SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİNİ GÖZDEN KAÇIRIYORUZ'

Açıklamasında, "İlginç şekilde siz cezayı artırdıkça suç da artıyor. O zaman bir şeyleri yanlış yapıyoruz" ifadelerini kullanan Dursun, şunları söyledi:

"Bir şeyleri yanlış konuşuyoruz. Suçun ortaya çıkış sebeplerini, o suçlara göre toplumsal sebeplerini, psikolojik sebeplerini, ekonomik sebepleri, eğitim sebeplerini gözden kaçırıyoruz. Son zamanlarda çok acı olaylar yaşandı. Cinsel suçu işleyenler tabii ki en ağır şekilde cezalandırılmalılar. Ancak bizde ne oluyor? Biz tek bir maddenin içine atıyoruz bunları. İlgisiz konuları da bu torbanın içine atıyoruz. 'Ben yaptım oldu' mantığı ile düzenleme yapamazsınız. Etki ile tepkiye göre düzenleme yapamazsınız. Bakın o zaman daha büyük sıkıntılara sebebiyet veriyorsunuz, daha büyük kaoslara sebebiyet veriyorsunuz. Siz ülkenizde cezaların caydırıcılığını bile bitiriyorsunuz. Bu ülkenin kurallara uyan, namuslu insanları için bir düzenleme, bir vaat yapıldığını görebiliyor musunuz? Bütün vaatler kuralları ihlal edenlere yönelik yapılıyor."

'CEZALARIN CAYDIRICILIĞINI BIRAKMADIK'

Af tartışmaları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun, "Bugün bu ülkede af konuşuluyor. Siz af çıkartmakla suçları önleyemezsiniz. Tam tersi daha çok suç işlenmesini sağlarsınız. Kuralların caydırıcılığını olmadığını gören toplum, bu suçları daha fazla işler. Bizim cezalarımızın maalesef bir müddetten beri ceza kanunlarında, özellikle infaz hukukunda çok sık yapılan değişiklikle ve müdahalelerle cezalarımızın caydırıcılığını bırakmadık. Şimdi arabuluculuk, uzlaştırıcı adı altında, infazda yapılan değişikliklerle, açık cezaevine ayırma yönetmeliği, son 1 yıl ya da 2 yıl denetimli serbestlik, yok infaz, yüzde 75 gibi büyük bir kaosa yol açıldı. Buyursunlar idam çıkarmak isteyenler çıkarsınlar. Görelim, bakalım sonuç ne olacak? İdamla eğer suçları azaltacaklarını zannediyorlarsa tüm dünyaya baksınlar o zaman. Bu bir kültür, sosyoloji ve bilim meselesi" diye konuştu.

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