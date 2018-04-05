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Kayseri'de korkunç olay! Baba ve 12 yaşındaki oğlu öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 23:43 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde baba ve 12 yaşındaki oğlu, otomobilde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu.

Kayseri'de korkunç olay! Baba ve 12 yaşındaki oğlu öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Alamettin Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, park halindeki 38 NV 274 plakalı araçtan şüphelenerek incelemek istedi. Ekipler, otomobilde biri çocuk iki kişinin cansız bedenlerini buldu.

Av tüfeğiyle öldürüldükleri belirlenen kişilerin Bülent (35) ve oğlu Yusuf Can Aslan (12) olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Baba ve oğlunun katil zanlısı olarak köyde çobanlık yapan Soner S. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

(AA)

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Kayseri cinayet gözaltı

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