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Kayseri'de bulunan lahitin kapağını açanlar şaşkına döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 15:01 | Son Güncelleme

Kayseri'de dün sabah bir gecekondunun bahçesinde bulunan ve bin 770 yıllık olduğu tahmin edilen lahittin kapağı açıldı. İçerisinde 4 iskelet var. Şu ana kadar bölgede bulunan en büyük lahitte gözyaşı şişeleri ve altın takılar da çıktı. Etrafta başka lahitler de olduğu ve kazının genişletilerek devam ettirileceği belirtildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Gültepe Mahallesi'nde bir gecekondunun bahçesinde kaçak kazı yapıldığı belirlendi.

Evin bahçesinde kazı yapılan bölgede Roma dönemine ait tarihi değeri yüksek olduğu değerlendirilen kral mezarı lahit ve yeraltı şehri benzeri yapılar bulundu.

Polisin incelemesinin ardından Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri çalışma başlattı. Gecekondunun içinden bahçeye doğru tünel benzeri geçit yapıldığı, kazı çalışmasının kamufle edilmesi için kazıdan çıkan toprağın kömür torbalarına doldurularak barikat kurulduğu ve üzerinin sacla kapatıldığı tespit edildi. İş makineleri ve işçilerin çalışmasıyla korunak ve toprak torbaları kaldırılarak lahit gün yüzüne çıkarıldı.

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Bin 700 yıllık bir medeniyete ait olduğunun tahmin edildiğini belirten lahittin kapağı bugün açıldı. İçerisinde 4 iskelet, gözyaşı şişeleri ve altın takılar çıktı. Bölgede şu ana kadar bulunan en büyük lahit olduğu belirtiliyor. Ayrıca, etrafta başka lahitler de olduğu ve kazının genişletilerek devam ettirileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri lahit

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bizde hiç Adam gibi arastırmacı yokmu? Simdi o mezar tam 700 yıldır orada mezarın içi ilk defa acılıyorsa İşkletlerin içerdeki sekillerine durdugu alanda ozamandan bu zamana olmus Deprem leri tahmin edemezmi sizçe? Bu Deprem araştırmacıları için mükemmel bir arastırma fırsatı olur Ama bizim ülkede nerde öyle adam var bir söyleyin
Bari insanları mezarlarında rahat birakin
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