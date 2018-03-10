Kayseri'de bulunan lahitin kapağını açanlar şaşkına döndü

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Gültepe Mahallesi'nde bir gecekondunun bahçesinde kaçak kazı yapıldığı belirlendi.

Evin bahçesinde kazı yapılan bölgede Roma dönemine ait tarihi değeri yüksek olduğu değerlendirilen kral mezarı lahit ve yeraltı şehri benzeri yapılar bulundu.

Polisin incelemesinin ardından Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri çalışma başlattı. Gecekondunun içinden bahçeye doğru tünel benzeri geçit yapıldığı, kazı çalışmasının kamufle edilmesi için kazıdan çıkan toprağın kömür torbalarına doldurularak barikat kurulduğu ve üzerinin sacla kapatıldığı tespit edildi. İş makineleri ve işçilerin çalışmasıyla korunak ve toprak torbaları kaldırılarak lahit gün yüzüne çıkarıldı.

Bin 700 yıllık bir medeniyete ait olduğunun tahmin edildiğini belirten lahittin kapağı bugün açıldı. İçerisinde 4 iskelet, gözyaşı şişeleri ve altın takılar çıktı. Bölgede şu ana kadar bulunan en büyük lahit olduğu belirtiliyor. Ayrıca, etrafta başka lahitler de olduğu ve kazının genişletilerek devam ettirileceği öğrenildi.