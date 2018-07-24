Kayseri'de feci kaza! Feryatları yürekleri dağladı

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Ayvazhac mahallesi girişinde meydana gelen kazada 38 AAB 410 plakalı otomobil, traktöre arkadan çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Acı haberi alarak olay yerine gelen hayatını kaybedenlerin yakınları feryat ederken, ekipler acılı aileleri çaresiz gözlerle izledi.
Jandarma ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı.
Yapılan inceleme sonrasında cenazeler kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin kimlik tespitlerinin yapılması için çalışıldığı öğrenildi.
(İHA)
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