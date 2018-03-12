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Kayseri'de kaçak kazıda lahit bulmuşlardı! Gazetecilere gülerek dert yandılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 10:59 | Son Güncelleme

Kayseri'de bir gecekondunun bahçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen ve Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahit bulunmasıyla ilgili gözaltına 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de kaçak kazıda lahit bulmuşlardı! Gazetecilere gülerek dert yandılar!

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Gültepe Mahallesi'nde bir gecekondunun bahçesinde kaçak kazıda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahitin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan V.U, K.U. ve Ö.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA'nın haberine göre Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye götürüldü. Zanlılardan K.U, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "İskelet çıktı, ne yapalım. Biz, kralın tacını ve mücevher bekliyorduk ama şansımız yokmuş." dedi.

lahit

Polis ekiplerince yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kaçak kazı yapılan alana 9 Mart'ta operasyon düzenlenmiş, önceki gün kapağı açılan lahitin içerisinde gözyaşı şişesi, bilezik, 4 kafatası ve iskelet bulunmuştu.

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kaçak kazı Kayseri lahit

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yazık adamlara...boşa yorulmuşlar...
adam yerine korsanız öyle olur
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