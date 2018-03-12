Kayseri'de kaçak kazıda lahit bulmuşlardı! Gazetecilere gülerek dert yandılar!

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Gültepe Mahallesi'nde bir gecekondunun bahçesinde kaçak kazıda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahitin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan V.U, K.U. ve Ö.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
AA'nın haberine göre Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye götürüldü. Zanlılardan K.U, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "İskelet çıktı, ne yapalım. Biz, kralın tacını ve mücevher bekliyorduk ama şansımız yokmuş." dedi.
Polis ekiplerince yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kaçak kazı yapılan alana 9 Mart'ta operasyon düzenlenmiş, önceki gün kapağı açılan lahitin içerisinde gözyaşı şişesi, bilezik, 4 kafatası ve iskelet bulunmuştu.
Zeytin Dalı Harekâtında neler yaşanıyor? TSK'dan son dakika Afrin açıklaması
Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!
Servis hostesinin okul müdürüne attığı aşk mesajları başını yaktı!
Lise öğrencisinin hayatını kabusa çeviren 30 yaşındaki zanlıya 7 yıl 9 ay hapis istendi
Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
Yunan Bakan'dan flaş Türkiye sözleri: Ölümcül bir kazaya çok yakınız
Bağımsız Türkiye Partisi'nden 2019'un ilk seçim vaadi: Her kadına 2500 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Okuyucu Yorumları 2 yorum