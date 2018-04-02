Kayseri'de korkunç kaza! Çatıya uçtu

Kayseri'de bir otomobil, yolun kaldırım olmayan bölümünde anne ve 2 çocuğuna çarptı. Kazada, anne ve 1 çocuğu yol ile bitişik olan binanın duvarına çarparken, diğer çocuk 1,5 metre yükseklikteki çatıya savruldu.
DHA'nın haberine göre kaza, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı otomobil, Karasu Caddesi'nde sürücünün kontrolünden çıktı. Otomobil, bu sırada yolla bitişik olan ve kaldırımın olmadığı yerden geçen anne ve 2 çocuğuna çarptı.
Otomobilin çarptığı anne ve çocuklarından biri evin duvarına çarparak düşerken, kız çocuğu ise yolla bitişik olan ve yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki binanın çatısına savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri çağrıldı. Kazada yaralanan anne ve çocukları Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi´nde tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi
Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuflajı Yunanistan'da gündem oldu
Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!
Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı
Afrin'de teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Karısı ve 2 sevgilisiyle bu evde yaşıyor!
Sosyal medyada şoke eden görüntü! Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Okuyucu Yorumları 1 yorum