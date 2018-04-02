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Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 15:46 | Son Güncelleme

Kayseri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yolda yürüyen anne ve iki çocuğuna çarptı. Kazada yaralanan küçük çocuklardan biri çarpmanın etkisiyle yolun yanındaki evin 1,5 metre yüksekliğindeki çatısına uçtu. Küçük çocuğun müdahalesi yine çatının üzerinde yapıldı.

Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

Kayseri'nin Talas ilçesindeki Karasu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, otomobil Karasu Caddesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu savrulmaya başladı.
Otomobil, bu sırada yolla bitişik olan ve kaldırımın olmadığı yerden geçen anne ve 2 çocuğuna çarptı.

Otomobilin çarptığı anne ve çocuklarından biri evin duvarına çarparak düşerken, diğer kız çocuğu ise yolla bitişik olan ve yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki binanın çatısına savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri çağrıldı. Kazada yaralanan 3 kişi Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesinde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri trafik kazası Talas çatıya uçan çocuk

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