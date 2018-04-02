Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

Kayseri'nin Talas ilçesindeki Karasu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, otomobil Karasu Caddesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu savrulmaya başladı.
Otomobil, bu sırada yolla bitişik olan ve kaldırımın olmadığı yerden geçen anne ve 2 çocuğuna çarptı.
Otomobilin çarptığı anne ve çocuklarından biri evin duvarına çarparak düşerken, diğer kız çocuğu ise yolla bitişik olan ve yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki binanın çatısına savruldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri çağrıldı. Kazada yaralanan 3 kişi Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesinde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Muğla açıklarında tekne battı ihbarı! Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi
1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!
Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!
Lisede iğrenç olay! Öğretmenin istismarını aile ortaya çıkardı!
Esad rejimi Türk vakfını vurdu!
Trump'tan yasa dışı göçmenlere tehdit
Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum