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Kayseri'de okuldan kovulan liseli öğrenci kadın müdür yardımcısını sırtından bıçakladı!

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 15:02 | Son Güncelleme

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, disiplinsiz davranışları nedeniyle eğitim gördüğü okulla ilişiği kesilen 10'uncu sınıfı öğrencisi B.T., müdür yardımcısı Gülhan Şaşmaz'ı caddede sırtından bıçakladı. Tedaviye alınan Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu, öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kayseri'de okuldan kovulan liseli öğrenci kadın müdür yardımcısını sırtından bıçakladı!

Merkez Melikgazi ilçesinde bulunan Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Disiplin Kurulu, disiplinsiz davranışları nedeniyle 10'uncu sınıf öğrencisi B.T.'ye 3 kez uyarıda bulundu. Kurul, geçen ay, uyarılara rağmen disiplinsizliğe devam eden B.T.'nin okulla ilişiğini kesti. Öğrenci başka okula kaydını aldırdı.

Disiplin Kurulu Başkanı ve Müdürü Yardımcısı Gülhan Şaşmaz, sabah saat 07.30 sıralarında okula gitmek için Millet Caddesi'nde yürürken, kendisini takip eden B.T. arkasından yaklaştı. B.T., Şaşmaz'ı sırtından 3 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı. Yaralı öğretmen, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülhan Şaşmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yaptığı çalışma sonrasında kaçan öğrenciyi yakalayarak gözaltına aldı. (DHA)

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Kayseri Melikgazi Gülhan Şaşmaz bıçaklı saldırı yaralama

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
NEDİR BU MESLEK LİSELERİNİN HALİ YAHU..BÜTÜN OLAYLAR MESLEK LİSELERİNDE...MESLEK LİSELERİ S.O.S. VERİYOR SAYIN YETKİLİLER...KONUYA EĞİLMENİZİ BEKLİYORUZ...
Dün Ağrı,bügün Kayseri ne bu kardeşim.Zorla okul mu olur?Lise okumak mecburi diye tutturuyorlar.
isabet olmuş o grzegin okuldan atılması ögretmen haklıymış okul önleri okul ici serseri kaynıyor resmen her okula bir mutlaka polis merkezi yapılmalı kardeşim okullarda polis merkezi olmalı bu genclik kafayı yedi yoldan cıktı bunlar
PLANLAYARAK TASARLAYARAK CANAVARCA HİSLE HEMDE ANSIZIN ARKADAN VURARAK ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN MUHABBET HAPİS VERİLSİN BU ÖĞRENCİ BOZUNTUSUNA
Eğitim bitmişse ülke bitmiştir. Durum ortada durmak yok
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