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Kayseri, en fazla trafik kazasının meydana geldiği 10'uncu il

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 16:11 | Son Güncelleme

KAYSERİ, geçen yıl Türkiye'de en fazla kazanın yaşandığı 10'uncu il oldu.

Kayseri, en fazla trafik kazasının meydana geldiği 10'uncu il

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ, geçen yıl Türkiye'de en fazla kazanın yaşandığı 10'uncu il oldu. Geçen yıl 21 bin 867 kazanın meydana geldiği ilde 162 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2017 yılı trafik kaza istatistiklerine göre, geçen yıl ülke genelinde 1 milyon 200 bin 716 kaza oldu. En çok trafik kazasının meydana geldiği illerin başında ise 328 bin 248 kaza ile İstanbul yer alırken, bu kenti 132 bin 913 ile Ankara, 92 bin 298 ile İzmir, 60 bin 742 ile Bursa, 40 bin 446’yla Antalya, 36 bin 516 kazayla Kocaeli, 31 bin 064 kazayla Konya, 27 bin 714 ile Adana, 23 bin 757 kaza sayısıyla Mersin ve 21 bin 867 trafik kaza sayısıyla Kayseri takip etti.
2017 yılındaki ölümlü trafik kazaları incelendiğinde de İstanbul 544 ölümlü trafik kaza sayısıyla yine ilk sırada yer aldı. İstanbul’u, 391 ile Ankara, 346 ile Antalya, 332 ile İzmir, 325 ölümlü trafik kaza sayısıyla Konya takip etti. Kayseri ise iller arasındaki ölümlü kaza istatistiklerinde 162 ile 12’inci sırada yer aldı. Kayseri'de 2016 yılında 22 bin 137 kaza meydana gelirken, bu kazalarda 124 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 772 kişi ise yaralandı. Ölümlerin 56'sı kaza yerinde yaşandı. 2017 yılında ise 21 bin 867 kazada 162 kişi hayatını kaybetti. 162 ölümün 60'ı kaza yerinde, 102'si de kazadan sonra gerçekleşti. Bir önceki yıla göre kaza sayısında düşüş olmasına karşın ölüm sayısında artış olması dikkat çekti. Kayseri’de ayrıca 2017 yılında meydana gelen trafik kazalarında 6 bin 813 kişi yaralandı.

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Kayseri, en fazla trafik kazasının meydana geldiği 10'uncu ilKayseri, en fazla trafik kazasının meydana geldiği 10'uncu il

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