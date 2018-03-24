HABER

Kayseri, iki şehidini uğurladı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 18:17 | Son Güncelleme

AYNI ADI TAŞIDIĞI DEDESİ: ASLAN TORUNUM Kayseri'de toprağa verilen Afrin şehidi Uzman Çavus Mehmet Muratdağı'nın (25), aynı adı taşıyan dedesi Mehmet Muratdağı (73), torunun tabutunu önce okşadı, sonra tabutun önündeki asker üniformalı fotografını alıp, öptü.

Kayseri, iki şehidini uğurladı (2)

AYNI ADI TAŞIDIĞI DEDESİ: ASLAN TORUNUM
Kayseri'de toprağa verilen Afrin şehidi Uzman Çavus Mehmet Muratdağı'nın (25), aynı adı taşıyan dedesi Mehmet Muratdağı (73), torunun tabutunu önce okşadı, sonra tabutun önündeki asker üniformalı fotografını alıp, öptü. Gözyaşları arasında, ''Aslan torunum, yiğit torunum, çok genç gittin. Sıra bendeydi. Niye sıramı aldın'' diye gözyaşı döküp, torunun fotoğrafını özenle tabuta yaslayan dede Mehmet Muratdağı, yakınları tarafından güçlükle tabutun yanından alındı.

FOTOĞRAFLI

Kayseri, iki şehidini uğurladı (2)Kayseri, iki şehidini uğurladı (2)Kayseri, iki şehidini uğurladı (2)Kayseri, iki şehidini uğurladı (2)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

Star yazarı: FETÖ, Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor

Star yazarı: FETÖ, Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
12 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı! Yanına yaklaştı ve...

12 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı! Yanına yaklaştı ve...

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Böyle kardeş kavgası görülmedi! Kapılara, camlara yazı yazıyorlar

Böyle kardeş kavgası görülmedi! Kapılara, camlara yazı yazıyorlar

Giresun’da 4 farklı yerde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Giresun’da 4 farklı yerde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.