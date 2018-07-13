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Kayseri merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 12:00 | Son Güncelleme

KAYSERİ merkezli 13 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün subay mahrem imamlarına yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ merkezli 13 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün subay mahrem imamlarına yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Firari olan 9 kişiyi arama çalışmaları sürerken, 12 şüphelinin ise Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ifadelerine başvurulacak.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Fethullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) subay mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda bakkal, büfe olarak faaliyet gösteren işyerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlar üzerinden mahrem imamlar tarafından FETÖ faaliyetleri kapsamında 98 askeri personelin ardışık olarak arandıkları belirlendi. Ardışık aranma kaydı belirlenen 1'i yarbay, 2'si binbaşı, 5'i yüzbaşı, 31'i üsteğmen, 50'si teğmen, 6'sı astsubay, 4'ü askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere 98 askeri personel hakkında FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerden 62'si hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı belirlenirken, hakkında işlem yapılmayan 32'si muvazzaf 36 şüpheliden 24'ü hakkında arama kararı çıkarıldı.
Bu kapsamda Kayseri merkezli İstanbul, Nevşehir, Tunceli, Malatya, İzmir, Konya, Kütahya, Ankara, Hakkari, Balıkesir, Burdur ve Bitlis'te yapılan eşzamanlı operasyonda H.Ö., Ö.Ü., M.Ü., O.A., H.A., Ü.Ö., A.K., F.T., M.C.G., E.A., Ö.C., B.N., S.K., E.B. ve N.A. yakalanarak gözaltına alınırken, A.O., O.V., A.E., M.A., M.Ü., Ş.K., H.B., E.Ç. ve A.İ.E.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında diğer 12 şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ifadelerine başvurulacak.

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