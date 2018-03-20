Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı terör örgütü FETÖ’ye üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında arandıkları belirlenen 85 askeri personele yönelik olarak 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon çerçevesinde 38’i hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapılan, 2’si ihraç, 2’si emekli, 6’sı okullardan ilişiği kesilen askeri öğrenci 37’si muvazzaf olmak üzere toplam 85 askeri personele yönelik Kayseri başta olmak üzere 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonda gözaltına alınan zanlılar, doktor kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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