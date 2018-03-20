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Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 85 askere gözaltı kararı (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 10:13 | Son Güncelleme

KAYSERİ merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 85 askeri personele yönelik operasyon başlatıldı.

Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 85 askere gözaltı kararı (2) - Yeniden

Yasin DALKILIÇ- Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 85 askeri personele yönelik operasyon başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü'nce (KOM), Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine, Kayseri merkezli 18 ilde, 85 askeri personele yönelik FETÖ/PDY operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında; 38'i hakkında daha önce FETÖ soruşturmasında işlem yapılan, 2'si meslekten ihraç edilen, 2'si emekli, 6'sı askeri okullardan ilişiği kesilen öğrenci, ve 37'si muvazzaf olmak üzere toplam 85 askeri personelin yakalanması için çalışma yapıldı. Hakkında yakalama kararı olan şüphelilerden gözaltına alınanlar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Adli Tabiplik'e götürüldü. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.

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Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 85 askere gözaltı kararı (2) - YenidenKayseri merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 85 askere gözaltı kararı (2) - Yeniden

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