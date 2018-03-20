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Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 85 askere gözaltı kararı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 13:41 | Son Güncelleme

27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Kayseri merkezli 18 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 85 kişiden 27'si gözaltına alındı.

Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 85 askere gözaltı kararı (3)

27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kayseri merkezli 18 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 85 kişiden 27'si gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 58 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 85 askere gözaltı kararı (3)

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