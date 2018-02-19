Kayseri merkezli silah ve tarihi eser kaçakçılığına 8 tutuklama

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kayseri ile Antalya'da yaptıkları iki ayrı operasyonda, silah ve tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Jandarma ekipleri, silah ve tarihi eser kaçakçılığına karşı Kayseri merkez, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleriyle Antalya merkez olmak üzere 11 adrese eş zamanlı olarak baskın yaptı. Şüpheliler A.U., İ.V., M.G., Ö.E., Y.O., İ.B., A.S., E.O., Z.B. ve D.Y.'nin ev ve iş yerlerinde narkotik köpeği Çıtır ile arama yapıldı. Aramada 3 ruhsatsız tabanca, 25 tabanca mermisi, 50 adet 9 mm boş kovan, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 hançer, 1 bıçak, 80 gram esrar, 2 adet tarihi gözyaşı şişesi, ele geçirildi. Zanlılardan A.U, İ.V., M.G., Ö.E., Y.O., İ.B., A.S., E.O., tutuklanırken, ele geçirilen silah, uyuşturucu ve tarihi eserler adli emanete teslim edildi.
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