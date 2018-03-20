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Kayseri polisinden uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 20:43 | Son Güncelleme

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda bonzai maddesi imalatında kullanılan, 1 adet öldürücü etkisi bulunan sinek ilacı kutusu, 1 adet yapıştırıcı, 1 adet basınçlı el pompası içerisinde karışım halinde sıvı madde, 1 adet imalatta kullanılan filtreli maske ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu imalatı yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda İ.I (38) isimli şahıs yakalandı.

Kayseri polisinden uyuşturucu operasyonu

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda bonzai maddesi imalatında kullanılan, 1 adet öldürücü etkisi bulunan sinek ilacı kutusu, 1 adet yapıştırıcı, 1 adet basınçlı el pompası içerisinde karışım halinde sıvı madde, 1 adet imalatta kullanılan filtreli maske ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu imalatı yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda İ.I (38) isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahsın yapılan üst, araç ve ev aramasında 4 parça halinde 1.80 gram uyuşturucu maddelerden metemfetamin maddesi, 4 parça halinde 450 gram gelen sentetik kannabinoid (bonzai )maddesi, 1 adet uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan rulo alüminyum folyo ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu maddelerden bonzai maddesi imalatında kullanılan, 1 adet öldürücü etkisi bulunan sinek ilacı, 1 adet yapıştırıcı, 1 adet basınçlı el pompası içerisinde karışım halinde sıvı madde, 1 adet imalatta kullanılan filtreli maske bulan polis ekipleri, İ.I.’yi (38) gözaltına aldı.
İ.I. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde imalatı yapma’ suçundan adli mercilere sevk edilecek.

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