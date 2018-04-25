Kayseri Uluslararası Film Festivali’nde jüriler belli oldu

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ 6'ncı Uluslararası Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Film, Uluslararası Kısa Film ve Uluslararası Belgesel Film yarışmalarının jüri üyeleri belli oldu.

Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından 8-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 6'ncı Kayseri Uluslararası Film Festivali’nde bu yıl ilk kez düzenlenen Ulusal Uzun Metraj Film kategorisinin jüri üyeleri belli oldu. Başkanlığını gazeteci ve sinema Yazarı Burçak Evren’in üstlendiği seçici kurulda, oyuncu Rıza Akın, oyuncu Ahu Türkpençe, görüntü yönetmeni Uğur İçbak ve yapımcı Halil Kardaş yer alacak.

Festivalin Uluslararası Kısa Film yarışma kategorisinin jüri başkanlığını Yönetmen ve Senarist Prof. Dr. Semir Aslanyürek’in yürüteceği kurulun diğer üyeleri ise yönetmen Kassem Hawal, yönetmen Valery Pendrakovski, yapımcı Suzan Güverte ve oyuncu Feride Çetin olarak belirlendi. Uluslararası Belgesel Film yarışma kategorisinin jüri başkanlığını yönetmen Elçin Musaoğlu’nun üstleneceği kurulda da yönetmen Hasan Özgen, yönetmen Hacı Mehmet Duranoğlu, yönetmen Maryna Gorbach Er ve oyuncu ve yönetmen Rıza Sönmez yer aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği, ORAN Kalkınma Ajansı, Forum Kayseri ve Yücel Çakmaklı Film Atölyesi tarafından desteklenen Kayseri Uluslararası Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Film dalında 'Altın Çınar En İyi Film' ödülü 40 bin lira, Uluslararası Kısa Film dalında 'Altın Çınar En İyi Kısa Film' ödülü 10 bin lira ve Uluslararası Belgesel Film dalında 'Altın Çınar En İyi Belgesel Film' ödülü de 10 bin lira olarak belirlendi.

