HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kayseri Valiliği'nin 4 personeli için FETÖ soruşturmasında takipsizlik

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 12:58 | Son Güncelleme

KAYSERİ Valiliği'nde 2 yıl önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan ve bir süre cezaevinde kalan 4 üst düzey personel hakkında, Cumhuriyet Savcılığı'nca takipsizlik kararı verildi.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Valiliği'nde 2 yıl önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan ve bir süre cezaevinde kalan 4 üst düzey personel hakkında, Cumhuriyet Savcılığı'nca takipsizlik kararı verildi. Böylece bu personel, göreve iade hakkı kazandı.
2016 yılı Temmuz ayında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kayseri Valiliği'nde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Özçekiç, Protokol Müdürü Fatih Çağan, Özel Kalem Müdürü Ali Çokyaşar, İdari İşler Müdürü Murat Dirican gözaltına alınıp tutuklandı. 4 memur, cezaevinde 3,5 ay kaldıktan sonra salıverildi. Cumhuriyet savcılığı, memurlar hakkında, delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığını belirterek, takipsizlik kararı verdi. Valilik personelinin bu karar sonrası memurluk görevine dönebilecekleri belirtildi.

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
Uyuşturucu imalathanesine operasyonUyuşturucu imalathanesine operasyon
Adana'da 200 kişi birbirine girdi/Ek fotoğraflarAdana'da 200 kişi birbirine girdi/Ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!

Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...

Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...

Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!

Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!

Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu

Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu

Konya'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Minibüsçülerin kemerli saldırısına uğrayan polis silahını ateşledi: 1 yaralı

Minibüsçülerin kemerli saldırısına uğrayan polis silahını ateşledi: 1 yaralı

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.