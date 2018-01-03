Kayseri'de 1 kişiye uyuşturucu gözaltısı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, polis ekiplerinin uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik yaptığı operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Merkez Melikgazi Battalgazi Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.P., polis tarafından gözaltına alındı. A.P. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.