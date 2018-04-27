Kayseri'de 1 Mayıs öncesi terör operasyonu: 8 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de 1 Mayıs öncesi, PKK/KCK-YPG/PYG terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddia edilen 8 kişi, yapılan şafak operasyonu ile gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (SİBER) ekipleri, 1 Mayıs öncesinde PKK/KCK-YPG/PYG silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda sosyal medya üzerinden terör örgütü sempatizanlığı yaptığı belirlenen Ali Ü., İlyas S., Mehmet Ö., Remzi A., Selman T., Süleyman Y., Erbil U. ve Ercan T. evlerine yapılan şafak operasyonu ile gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramada ise 2 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 902 av tüfeği ve 283 kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi. 8 kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.
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