Kayseri'de 10 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de düzenlenen üç ayrı operasyonda 10 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içinde il merkezinde yapılan 3 ayrı operasyonda, Suriye uyruklu N.A İ., A A.Y. ve H.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin araç ve adreslerinde yapılan aramalarda 10 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Recep Akdağ: Muharrem İnce çok ayıp ediyor
Sedat Peker'den flaş 24 Haziran kararı
Türkiye'yi sevindiren vize gelişmesi!
Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti
CHP'li Barış Yarkadaş'ın babaannesi hayatını kaybetti! Ecevit'e 'Karaoğlan' lakabını vermişti
Bu fotoğrafı paylaştı, başına gelmeyen kalmadı
Tek selfie saatlerce süren işkenceden kurtardı!
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış
Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar
Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir
Okuyucu Yorumları 0 yorum