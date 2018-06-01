Kayseri'de 10 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de düzenlenen üç ayrı operasyonda 10 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içinde il merkezinde yapılan 3 ayrı operasyonda, Suriye uyruklu N.A İ., A A.Y. ve H.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin araç ve adreslerinde yapılan aramalarda 10 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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