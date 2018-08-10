Kayseri'de 10 katlı binanın çatısında yangın

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 10 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına aldı.

Merkez Kocasinan ilçesi Beşparmak Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde 10 katlı apartmanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Çatısında baz istasyonu vericilerinin de bulunduğu apartmanda oturan vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik süren çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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