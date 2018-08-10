Kayseri'de 10 katlı binanın çatısında yangın

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 10 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına aldı.
Merkez Kocasinan ilçesi Beşparmak Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde 10 katlı apartmanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Çatısında baz istasyonu vericilerinin de bulunduğu apartmanda oturan vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik süren çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!
ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi
Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme
Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!
Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı
Ünlü çift evini satıyor! Değeri dudak uçuklatıyor
İYİ Parti işbirliği teklif etti! Ankara'da flaş ekonomi adımı
İşte Türkiye'nin en karanlık noktası
Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor
Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi
Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte Note 9'un özellikleri ve fiyatı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum