Kayseri'de 1040 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünde, bir yolcunun üzerinden 1040 adet uyuşturucu hap çıktı. Şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Himmetdede Mahallesi'nde durdurduğu yolcu otobüsünde arama yaptı. Otobüste yolcu olarak bulunan S.E'nin üzerinde 1040 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

