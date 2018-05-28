Kayseri'de 1411 kök Hint keneviri ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda, bir evin bahçesinde 1411 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi timleri, 27 Mayıs'ta bir evin bahçesinde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarını aldı. Eve yapılan baskında 1411 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler imha edilmek üzere sökülürken, gözaltına alınan ev sahibi S.A., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede savcılıkça serbest bırakıldı.
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