HABER

Kayseri'de 2 askere FETÖ gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 15:52 | Son Güncelleme

KAYSERİ merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan M.A.

Kayseri'de 2 askere FETÖ gözaltısı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan M.A. ve O.Ü, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) subay mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlattığı çalışma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan M.A ve O.Ü. polis tarafından yakalandı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan adli tabipliğe getirilen 2 FETÖ şüphelisi 2 asker, adliyeye gönderildi. Kayseri'de geçtiğimiz salı ve çarşamba günü adliyeye gönderilen FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik operasyonda 13 kişi tutuklanmıştı.
Öte yandan, FETÖ/PDY'nin iletişim programı ByLock'u kullandığı belirlenen M.G. de polis tarafından gözaltına alındı. Öğrenci olan M.G sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı.

Kayseri'de 2 askere FETÖ gözaltısı

PARTNERDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğizDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğiz
Düğün günü eşini öldüren sanık: 'Beş kuruşluk adam değilsin' dedi, bıçakladımDüğün günü eşini öldüren sanık: 'Beş kuruşluk adam değilsin' dedi, bıçakladım
Van'da 309 kaçak göçmen yakalandıVan'da 309 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu

Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor

Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi

Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.