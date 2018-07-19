Kayseri'de 2 askere FETÖ gözaltısı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan M.A. ve O.Ü, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) subay mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlattığı çalışma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan M.A ve O.Ü. polis tarafından yakalandı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan adli tabipliğe getirilen 2 FETÖ şüphelisi 2 asker, adliyeye gönderildi. Kayseri'de geçtiğimiz salı ve çarşamba günü adliyeye gönderilen FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik operasyonda 13 kişi tutuklanmıştı. Öte yandan, FETÖ/PDY'nin iletişim programı ByLock'u kullandığı belirlenen M.G. de polis tarafından gözaltına alındı. Öğrenci olan M.G sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı.

