HABER

Kayseri’de 2 kadın öğretmene beraat kararı çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 15:33 | Son Güncelleme 18 dakika önce

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ‘Mor Beyin' yazılımıyla 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının ‘ByLock IP'lerine yönlendirildiğini belirlemesi üzerine, Kayseri'de bu programı yükledikleri gerekçesiyle tutuksuz yargılanan şüpheli 2 kadın öğretmen beraat etti.

Kaysiri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak ve örgütün kriptolu mesajlaşma programı ‘Bylock' kullanıcısı olmak suçlarından tutuksuz yargılanan ögretmen Ayşe Yasemin Ş., 11 bin 480 kişilik listede yer aldı. Mahkeme heyeti, Ayşe Yasemin Ş.'ın suçsuz olduğu kanaatine varıp, beraatına hükmetti. Karar sonrası Ayşe Yasemin Ş. ve avukatı tazminat isteminde bulunmadıklarını belirterek, "Zor günler geçirdim ve suçsuz olduğum ortaya çıktı. Devletimizden hiçbir şekilde tazminat talebim yok" diye konuştu.

Aynı dosyada tutuksuz yargılanan ve Sarıoğlan'da İngilizce öğretmeni olarak çalışırken 'ByLock' kullandığı için meslekten ihraç edilen tutuksuz şüpheli Hacer D. de yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yayınladığı listede yer alması sonucu beraat etti. Beraat kararı sonrası Hacer D. itibarın her şeyden önemli olduğuna vurgu yaparak, "Mesleğimden 15 aydır ayrıyım. Ama benim için itibar her şeyden önce gelir. Mesleğime de inşallah dönerim" dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Alper Potuk fena yakalandı

Alper Potuk fena yakalandı

Son dakika: Ankara'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Ankara'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Zeynep Kılıçdaroğlu’ndan ev mektubu

Zeynep Kılıçdaroğlu’ndan ev mektubu

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı

Abdullah Gül'den flaş hamle!

Abdullah Gül'den flaş hamle!

Diğer Haberler
Lise öğrencisine tecavüz edip hamile bıraktı! Mahalle bakkalının iğrenç savunması!

Lise öğrencisine tecavüz edip hamile bıraktı! Mahalle bakkalının iğrenç savunması!

Kim bu Nimet Abla?

Kim bu Nimet Abla?

4 emniyet müdür, 4 asayiş müdür değişti cinayet çözülemedi

4 emniyet müdür, 4 asayiş müdür değişti cinayet çözülemedi

Eşcinsel çiftin isteğini reddetti, hayatının şokunu yaşadı

Eşcinsel çiftin isteğini reddetti, hayatının şokunu yaşadı

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu

Muğla'da tarlada bulunan cesedin katili çok şaşırttı!

Muğla'da tarlada bulunan cesedin katili çok şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.