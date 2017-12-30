Kayseri'de 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, polis ekipleri uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 29 yaşındaki H.M. ve 21 yaşındaki A.T.'yi yakaladı. Şüphelilerin üst, araç ve ev aramalarında satışa hazır, 2 parça halinde toplam 53 gram metamfetamin, uyuşturucu paketlemesinde kullanılan rulo halinde alüminyum folyo ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Yakalanan H.M. ve A.T.'nin uyuşturucu ticareti yapmak suçundan sorguları sürüyor.
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