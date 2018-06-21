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Kayseri'de 235 kilo 'eroin' ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 23:46 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, mobilya, yatak ve baza imalathanesinde yurt dışına çıkarılmak üzere sandıkların içerisine gizlenmiş 235 kilo eroin ele geçirildi.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, mobilya, yatak ve baza imalathanesinde yurt dışına çıkarılmak üzere sandıkların içerisine gizlenmiş 235 kilo eroin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, 3 ay süren teknik takibin ardından Güneydoğu'dan yüklenen 235 kilo eroinin yurt dışına götürülmek istendiği ihbarını aldı. Kayseri'de Organize Sanayi Bölgesi 47. caddede bulunan mobilya, yatak ve baza fabrikasına gelen TIR, tahta sandıklar içindeki eroini, fabrikanın duş kabini bölümüne indirdi. Takibi sürdüren narkotik polisi, fabrikaya yaptığı baskında fabrika içinde bulunan depo sorumlusu eski uzman çavuş olduğu öğrenilen H.E'yi gözaltına aldı. Narkotik köpeği Jack ve narkotik polislerinin yaptığı aramada yurt dışına gönderilecek 15 tahta sandık içerisinde 235 kilo eroin bulundu. Piyasa değeri 35 milyon TL'yi bulan eroinin Kayseri tarihinde bir seferde en fazla ele geçirilen eroin olduğu ifade edildi. Fabrikada ele geçirilen eroin yüklü kasalar, polisler tarafından taşınarak kamyona yüklendi. Baskının yapıldığı fabrikaya gelen Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, operasyon polislerini ve narkotik köpeği Jack'i tebrik etti.

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Kayseri'de 235 kilo 'eroin' ele geçirildiKayseri'de 235 kilo 'eroin' ele geçirildi
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