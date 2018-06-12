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Kayseri'de 2'si astsubay, 4 FETÖ sanığına hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 15:56 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ayrı davalarda yargılanan 1'i tutuklu, 4 sanık, 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ayrı davalarda yargılanan 1'i tutuklu, 4 sanık, 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı görülen davalarda meslekten uzaklaştırılan tutuklu sanık astsubay Ahmet G. ile tutuksuz sanıklar astsubay Ramazan Ş., polis memuru İsa H. ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nde muhasebeci olarak çalışan Hayri G. ve avukatları hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ahmet G.'yi, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, yurt dışına çıkış yasağı koyup, tahliyesine karar verdi. Mahkeme, tutuksuz sanıklardan astsubay Ramazan Ş. ile polis memuru İsa H.'yi de aynı suçtan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Muhasebeci Hayri G. hakkında ise etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

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