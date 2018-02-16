Kayseri'de 3 DEAŞ şüphelisi adliyede

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2'si Suriye, 1'i Irak uyruklu 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kentte, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. DEAŞ operasyonu kapsamında, Suriye uyruklu Muhammed İsa Al Geylani ve İsmail Muhammed Ali İsmail ile Irak uyruklu Abdurrahman Ahmet Şakir gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette 3 gün süren sorgularının ardından Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. DEAŞ şüphelileri, kontrol sonrası nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Hollanda'dan skandal hamle!
Meteoroloji'den haftasonu için kritik hava durumu uyarısı
Parkta ilişkiye girip video çektiler
Batuhan Çolak yazdı! AK Parti ile ilgili gündemi sarsacak iddia...
E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!
Öğrencisiyle ilişkiye giriyormuş! Genç öğretmen yakayı ele verdi
Başbakan Binali Yıldırım’ın sert tepki gösterdiği kişinin kim olduğu ortaya çıktı
iPhone'lar bir bir çöküyor! Apple'dan büyük hata
Hastanede duş skandalında yeni gelişme
Eve erkek almasaydı, milyarder olacaktı
Selahattin Demirtaş, FETÖ’yü suçladı: Çözüm sürecinin altını oydu
Şişme bebeğine sarılmış halde bulundu
Beyne pıhtı attığını anlamanın yolları
Okuyucu Yorumları 0 yorum