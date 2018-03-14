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Kayseri'de 3 FETÖ sanığına hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 13:13 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda, aralarında öğrenci, öğretmen ve mühendisin de bulunduğu 1'i tutuklu 3 sanığa, 2 yıl 7 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda, aralarında öğrenci, öğretmen ve mühendisin de bulunduğu 1'i tutuklu 3 sanığa, 2 yıl 7 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda, tutuklu sanık öğrenci Ayşegül Küçük ile tutuksuz sanıklar öğretmen Cüneyt T. ve mühendis Yakup K. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarini istedi. Örgüt içinde 'mahrem imam' ve kod adının 'Emin' olduğu iddia edilen öğretmen Cüneyt T. "Bildiklerimi samimi şekilde anlattım. 17/25'ten sonra örgütle olan irtibatımı kestim. Eşim sol görüşlü olduğu için bizi dışladılar. Bardağı taşıran son damla da, 7 Haziran seçimlerinde HDP'ye destek vermeleri oldu" diye konuştu. Aynı mahkemede yargılanan, tutuklu sanık Ayşegül Küçük ve tutuksuz şüpheli Yakup K. de üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarini istedi.
Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, Yakup K.'yi 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan istinaf yolu açık olmak kaydıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Ayşegül Küçük'ü ise aynı şuçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak, tahliye ederken, yine etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Cüneyt T.'ye etkin pişmanlık kapsamında verdiği faydalı bilgilerden dolayı 'Örgüt üyeliği' suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası verdi.

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