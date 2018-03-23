HABER

Kayseri’de 30 ton kaçak et ele geçirildi, imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 13:35 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde 30 ton kaçak et ele geçirildi.

Kayseri’de 30 ton kaçak et ele geçirildi, imha edildi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde 30 ton kaçak et ele geçirildi. Etler, görevliler gözetiminde imha edildi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. 'Sağlıksız gıdaya geçit yok' sloganıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, ele geçirdikleri 2,5 ton uygunsuz peynirin ardından bu kez de kaçak et operasyonu yaptı. Merkez Kocasinan Denetim ekipleri, polis ve zabıta ekipleri eşliğinde Boztepe Mahallesi’nde bulunan bir adreste Bakanlık tarafından onay almadan faaliyet gösteren bir depoya yönelik baskın düzenledi. Yapılan baskında, üzerinde tanımlama işareti bulunmayan, izlenebilirliği sağlanamayan, ambalajlanmış ve açık halde yaklaşık 30 ton sığır sakatatı (sığır iç organları, sığır iç yağları, derisi yüzülmüş ve yüzülmemiş sığır başı, kemiksiz sığır baş eti, sığır işkembesi, kemikli sığır kuyruk sokumu eti, sığır bağırsağı vb.) ele geçirildi.
Kayseri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, insan sağlığı açısından tüketilmesi uygun olmayan etlerin imha edildiğini kaydetti. Vatandaşın sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadeleye devam edeceklerini ifade eden yetkililer, şu açıklamayı yaptı:
"5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ilgili hükümleri gereğince Resmi Veteriner Hekimler gözetiminde, zabıta görevlileri eşliğinde Kocasinan Belediyesi ekipleri tarafından gömülmek suretiyle imha edilerek piyasaya arz edilmesi engellenmiştir. Etiketsiz olarak uygun olmayan koşullarda ve bakanlığımızdan onay almadan üretilen piyasaya sürülen gıda ürünleri, halk sağlığı açısından tehdit oluşturmaktadır. Yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için vatandaşlarımızın etiketsiz ürünlere talep göstermemeleri ve bu tarz ürünlerin görüldüğü yerde 'Alo Gıda 174' hattı aracılığıyla İl müdürlüğümüze ihbarda bulunmaları Halk Sağlığı ve Güvenilir Gıda tüketimi için önem arz etmektedir."

FOTOĞRAFLI

Kayseri’de 30 ton kaçak et ele geçirildi, imha edildiKayseri’de 30 ton kaçak et ele geçirildi, imha edildiKayseri’de 30 ton kaçak et ele geçirildi, imha edildiKayseri’de 30 ton kaçak et ele geçirildi, imha edildi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

İlginizi Çekebilir

'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi

'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi! Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi! Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!

Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!

Mersin'de kahreden kaza! Kimliğini görenler bir kere daha yıkıldı!

Mersin'de kahreden kaza! Kimliğini görenler bir kere daha yıkıldı!

Sakarya'da şoke eden görüntü! Vatandaşlar ihbar etti

Sakarya'da şoke eden görüntü! Vatandaşlar ihbar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!

4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!

Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu

Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu

Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası! Polise kürekle saldırdı!

Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası! Polise kürekle saldırdı!

Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!

Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!

FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!

FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!

İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...

İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.