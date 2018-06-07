Kayseri'de 34 kaçak yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de jandarma tarafından durdurulan bir otobüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 34 kaçak yakalandı. Kaçaklara organizatörlük yaptığı belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı ilçesi Pazarören Mahallesi mevkiinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan kontrolde ülkeye yasadışı yollardan giriş yapan yabancı uyruklu 34 kişi yakalandı. Bu kişilere organizatörlük yapan N.E., H.E. ve F.T. gözaltına alınırken, otobüse de el kondu.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
3 organizatör ise jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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