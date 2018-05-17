Kayseri'de 4 FETÖ sanığına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada 4 tutuksuz sanığa 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuksuz sanıklar S.S., A.E., D.T., M.G., N.B., O.A., Ö.A., S.Ö ve işadamı L.S. hazır bulundu. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi.
17/25 Aralık sonrası cemaatle bağını kopardığını öne süren işadamı L.S., "Devletimin yanında yer aldım. 17/25 Aralık'tan sonra toplantılarına da gitmedim. Burada olmak, inanın çok ağır geliyor. Bir ülkücünün PKK'lı diye yargılanması gibi ağır geliyor" dedi.
Mahkeme heyeti, sanıklardan A.E.'yi 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, S.S., Ö.A. ve S.Ö.'nün ise,'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, işadamı L.S., S.Ö., D.T., M.G., N.B. ve O.A.'nın ise 'delil yetersizliğinden' beraatlerine karar verdi.
İran karıştı! Dün gece başlayan protestolarda ölü ve yaralılar var
İsrailli sözcüden 'Neden Gazzelileri vuruyorsunuz?' sorusuna skandal yanıt
Yasak aşk skandalında yeni gelişme
Dilencilik yapan kadın 5,5 milyon dolar miras bıraktı!
Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri
Hulusi Akar, Abdullah Gül ile Erdoğan'ın temasa geçmesini istemiş
O da ötanazi istedi! Partideki son kadehini ölüme kaldırdı
Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kraliçe Elizabeth' sorusuna Abdullah Gül'lü yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum