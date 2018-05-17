Kayseri'de 4 FETÖ sanığına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada 4 tutuksuz sanığa 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuksuz sanıklar S.S., A.E., D.T., M.G., N.B., O.A., Ö.A., S.Ö ve işadamı L.S. hazır bulundu. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi.

17/25 Aralık sonrası cemaatle bağını kopardığını öne süren işadamı L.S., "Devletimin yanında yer aldım. 17/25 Aralık'tan sonra toplantılarına da gitmedim. Burada olmak, inanın çok ağır geliyor. Bir ülkücünün PKK'lı diye yargılanması gibi ağır geliyor" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan A.E.'yi 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, S.S., Ö.A. ve S.Ö.'nün ise,'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, işadamı L.S., S.Ö., D.T., M.G., N.B. ve O.A.'nın ise 'delil yetersizliğinden' beraatlerine karar verdi.



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