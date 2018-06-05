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Kayseri'de 4 FETÖ sanığına hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 14:27 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ayrı ayrı görülen davalarda aralarında iş adamı, esnaf ve Kuran kursu öğreticisinin de bulunduğu 2'si tutuklu 4 sanığa 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ayrı ayrı görülen davalarda aralarında iş adamı, esnaf ve Kuran kursu öğreticisinin de bulunduğu 2'si tutuklu 4 sanığa 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda tutuklu sanıklardan Ahmet Önder Çot ve Kuran kursu öğreticisi Semaynur Aslan ile tutuksuz sanıklardan iş adamı Osman K. ve esnaf Mahmut A. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını istedi. İş adamı Osman K., "Eşim paralarını yastık altında değerlendirmek yerine ülkemiz ekonomisine katkı sağlasın diyerek, hangi banka yakınsa oraya yatırmıştır. Bank Asya'ya talimatla para yatırmadık. Kararınıza saygı duyuyorum. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddia edilen tutuklu sanıklar Ahmet Önder Çot ve Semaynur Aslan ise 'ByLock' kullanıcısı olmadıklarını öne sürerek, beraatlarını istedi. İş adamı Mahmut A. ise, bir dönem oturmalara katıldığını fakat himmet toplamadığını söyledi.
Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuksuz sanıklardan esnaf Mahmut A.'yı 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklu sanıklar Ahmet Önder Çot ve Semaynur Aslan ile tutuksuz sanıklardan iş insanı Osman K.'yi ise, aynı suçtan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklu sanıklardan Çot ve Aslan'ın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyelerini kararlaştırdı.

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