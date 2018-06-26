Kayseri’de 4 FETÖ sanığına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda 1’i tutuklu, 4 sanık, 4 yıl 2 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda tutuklu sanık eczacı İlay Başaran A. ile meslekten ihraç edilen tutuksuz sanıklar öğretmen Metin K, komiser yardımcısı Ayhan D ve polis memuru Bülent T. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi. Örgüte yakın olduğu söylenen ‘Bam Teli’ isimli siteyle irtibat kurup, aramalar yaptığı iddia edilen öğretmen Metin K., merak ettiği için söz konusu siteye giriş yaptığını söyledi. Mahkeme başkanı ise sanığa, "Meraktan dolayı ‘esrar nasıl yapılır, bomba nasıl yapılır’ diye arama yapar mısın? PKK’nın ve DEAŞ’ın sitesine meraktan bakılır mı?" sorusunu sordu. Öğretmen Metin K. ise, mahkeme başkanının bu sorularını yanıtsız bıraktı.
Mahkeme heyeti yargılamalar sonunda tutuklu sanık İlay Başaran A.'yı 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Ayhan D ve Bülent T.’nin de aynı suçtan 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Metin K.’yi ise 'silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.
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