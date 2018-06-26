HABER

Kayseri’de 4 FETÖ sanığına hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 15:08 | Son Güncelleme

KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda 1’i tutuklu, 4 sanık, 4 yıl 2 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda 1’i tutuklu, 4 sanık, 4 yıl 2 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda tutuklu sanık eczacı İlay Başaran A. ile meslekten ihraç edilen tutuksuz sanıklar öğretmen Metin K, komiser yardımcısı Ayhan D ve polis memuru Bülent T. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi. Örgüte yakın olduğu söylenen ‘Bam Teli’ isimli siteyle irtibat kurup, aramalar yaptığı iddia edilen öğretmen Metin K., merak ettiği için söz konusu siteye giriş yaptığını söyledi. Mahkeme başkanı ise sanığa, "Meraktan dolayı ‘esrar nasıl yapılır, bomba nasıl yapılır’ diye arama yapar mısın? PKK’nın ve DEAŞ’ın sitesine meraktan bakılır mı?" sorusunu sordu. Öğretmen Metin K. ise, mahkeme başkanının bu sorularını yanıtsız bıraktı.
Mahkeme heyeti yargılamalar sonunda tutuklu sanık İlay Başaran A.'yı 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Ayhan D ve Bülent T.’nin de aynı suçtan 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Metin K.’yi ise 'silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

PARTNERPlayboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Mardin'de terör operasyonuMardin'de terör operasyonu
Seçim afişi otomobilin üzerine düşünce, sürücü zor anlar yaşadıSeçim afişi otomobilin üzerine düşünce, sürücü zor anlar yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

Diğer Haberler
Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi

Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi

Fatih'te cami bahçesinde korkunç olay

Fatih'te cami bahçesinde korkunç olay

Kırıkkale'de kadın cinayeti! Cinayeti fark eden komşusunu da öldürmeye çalıştı

Kırıkkale'de kadın cinayeti! Cinayeti fark eden komşusunu da öldürmeye çalıştı

Eşinin 14 yaşındaki yeğenini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Eşinin 14 yaşındaki yeğenini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Kocaeli'de vahşet! Polis memuru, oğlunun gözü önünde eşini kurşun yağmuruna tuttu!

Kocaeli'de vahşet! Polis memuru, oğlunun gözü önünde eşini kurşun yağmuruna tuttu!

Şanlıurfa'da öfkeli enişte dehşeti! Kayınbiraderine hedef aldı, sokaktan geçen 7 kişiyi vurdu!

Şanlıurfa'da öfkeli enişte dehşeti! Kayınbiraderine hedef aldı, sokaktan geçen 7 kişiyi vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.