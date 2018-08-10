Kayseri’de 4 FETÖ sanığına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davalarda 4 sanığa 3 yıl 9 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davalarda tutuklu sanıklardan meslekten ihraç edilen polis memuru Namık Kemal Çakmak, astsubay Erkan Dinler, yerel gazeteci Mustafa Kaya ve KHK ile kapatılan Atlantik Özel Eğitim A.Ş. çalışanı Fatma Zehra Çakır hazır bulundu.
Sanıklardan Fatma Zehra Çakır, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ‘Bylock’ kullanıcısı olduğu, Bank Asya’da hesabına para yatırdığı ve hakkında yürütülen soruşturmadan kaçmak için örgütün ‘Gaybubet evinde’ saklandığı sırada firari olan eşiyle birlikte yakalandığı iddialarını reddetti.
Aynı mahkemede yargılanan diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılamalar sonucu tutuklu sanık Fatma Zehra Çakır, Erkan Dinler ve Namık Kemal Çakmak’ı, ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Namık Kemal Çakmak’ın tahliyesine, Çakır ve Dinler’in ise, tutukluluk durumlarının devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Mustafa Kaya’nın da aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tahliyesine karar verdi.
Son dakika! CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu
2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu
Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek
Gürültü yapan teyzesini katletti!
O meydana Erdoğan'ın ismi verildi
Din adamı kadın oldu! O artık kendi ülkesinin güzellerinden biri
Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor
Malatya'daki bu apartman altından yapıldı! Gören hayrete düşüyor
Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu
Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi
Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte Note 9'un özellikleri ve fiyatı!