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Kayseri’de 4 FETÖ sanığına hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 14:50 | Son Güncelleme

KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davalarda 4 sanığa 3 yıl 9 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davalarda 4 sanığa 3 yıl 9 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davalarda tutuklu sanıklardan meslekten ihraç edilen polis memuru Namık Kemal Çakmak, astsubay Erkan Dinler, yerel gazeteci Mustafa Kaya ve KHK ile kapatılan Atlantik Özel Eğitim A.Ş. çalışanı Fatma Zehra Çakır hazır bulundu.
Sanıklardan Fatma Zehra Çakır, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ‘Bylock’ kullanıcısı olduğu, Bank Asya’da hesabına para yatırdığı ve hakkında yürütülen soruşturmadan kaçmak için örgütün ‘Gaybubet evinde’ saklandığı sırada firari olan eşiyle birlikte yakalandığı iddialarını reddetti.
Aynı mahkemede yargılanan diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılamalar sonucu tutuklu sanık Fatma Zehra Çakır, Erkan Dinler ve Namık Kemal Çakmak’ı, ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Namık Kemal Çakmak’ın tahliyesine, Çakır ve Dinler’in ise, tutukluluk durumlarının devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Mustafa Kaya’nın da aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tahliyesine karar verdi.

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