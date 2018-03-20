Kayseri’de 468 kazada 328 kişi yaralandı

Kayseri’de bir ay içinde meydana gelen 468 trafik kazasında 328 kişi yaralandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bir ay içinde yapılan uygulamalarda, 29 bin 346 araç kontrol edildi. Eksikliği görülen 5 bin 778 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 208 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 341 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 153’ü yaralanmalı ve 217’si maddi hasarlı olmak üzere toplam 369 adet trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 231 kişi yaralandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında ise trafik denetimlerinde kontrol edilen 36 bin 219 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 5 bin 10 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 23 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 394 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 25’i yaralanmalı ve 31’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 76 adet trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 75 kişi yaralandı.

İlçe merkezlerinde ise 5 bin 526 araç kontrol edildi, eksiği ve kural ihlali tespit edilen 648 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 13 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 59 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 13’ü yaralanmalı ve 10’u maddi hasarlı olmak üzere toplam 23 kaza meydana geldi. Kazalarda 22 kişi yaralandı.