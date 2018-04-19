Kayseri'de 5 FETÖ sanığına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY’ye ilişkin davalarda, aralarında öğrenci, polis ve çiftçinin de bulunduğu 1'i tutuklu 5 sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verilirken, 1 sanık ise beraat etti.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda; polis memurluğundan ihraç edilen tutuklu sanık İsa Çiçek ile tutuksuz sanıklardan Süleyman B., öğrenci Songül Ç., çiftçi Musa K. ve Esra K. hazır bulundu. Yusuf G. ise duruşmaya katılmadı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini talep etti. Tutuksuz sanık Songül Ç., duruşmada, "‘ByLock’ programını kullandığımı önceki duruşmalarda da ifade ettim. Kimin yüklediğini de söyledim. ‘ByLock'u aktif olarak kullanmadım. Adını dahi tam bilmiyordum. Gözaltına alındığımda programın isminin ‘ByLock’ programı olduğunu öğrendim. FETÖ'ye ait evlerde 4 yıl kaldım. 'Ablalık' teklif etmelerine rağmen yapmadım. 15 Temmuz sonrası terör örgütü olduklarını anladım. Bilsem evlerinde kalmazdım. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, 'etkin pişmanlık'ta bulunan Songül Ç.'yi 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklu sanıklardan eski polis İsa Çiçek ile tutuksuz sanıklar Musa K. ve Yusuf G.'yi 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan istinaf yolu açık olmak şartıyla 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. İsa Çiçek'in tahliyesini kararlaştıran heyet, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanan Esra K.'nin ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Aynı mahkemede tutuksuz yargılanan Süleyman B. ise 'delil yetersizliği'nden beraat etti.