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Kayseri'de 6 FETÖ sanığına hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 14:16 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ayrı ayrı görülen davalarda, aralarında açıkta olan polis memurları, öğretmen ve esnafın da bulunduğu 1'i tutuklu 6 sanığa, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ayrı ayrı görülen davalarda, aralarında açıkta olan polis memurları, öğretmen ve esnafın da bulunduğu 1'i tutuklu 6 sanığa, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda, tutuklu sanık öğretmen Ali Eryılmaz ile tutuksuz sanıklardan polis memurları Durdu A., Yusuf E., emekli polis Fuat A., Erkan T. ve esnaf Metin Z. duruşmada hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarini istedi.
Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, sanık öğretmen Ali Eryılmaz'ı, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan polis memurları Durdu A., Yusuf E. ve Fuat A. ile Erkan T.'yi, aynı suçtan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Esnaf Metin Z.'nin eylemleri ise 'yardım eden' olarak değerlendirildi ve 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Öte yandan, aynı mahkemede tutuksuz yargılanan öğretmenlerden Ümit B. ile Hüseyin D. ise 'örgüt üyeliği' suçundan beraat etti.

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